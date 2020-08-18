京東次季業績搶鏡 漲近9%見逾1個月高位 高盛上調其目標價16%
文章日期：2020年8月18日 11:03
京東（9618）次季業績亮麗，同時獲得高瓴資本的投資，利好今早股價表現，最多升8.57%，創逾一個月最大升幅，高見263.4，為上月10日後最高。
高盛發表報告指，京東上季業績強勁，按年升34%，淨利潤率(non-GAAP)2.9%，兩項數據均高於該行預期。高盛估計，隨著京東未來零售業務擴充，加上集團採購具規模效益，成本可控，料2020至2022年收入增長可達26%、21%和20%，淨利潤率2020至2022年可達到2.2%、2.5%和2.8%。該行將京東納入「確信買入」名單，目標價升16.3%至329元。
京東昨日公布季績，次季收入錄得2011億元，按年增加33.8%。當中，日用百貨商品銷售收入錄640億元，按年增加45.4%；服務收入錄得229億元，按年升36.4%。
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