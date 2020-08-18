Tesla馬斯克身家升至全球第四
文章日期：2020年8月18日 09:53
受惠於Tesla股價上升，創辦人馬斯克 (Elon Musk) 身家增加78億美元至848億美元，在彭博全球億萬富豪排行榜中，升至第四位。與排第三的Facebook行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg) ，差距不足150億美元。
馬斯克身家今年增加572億美元，增幅在彭博億萬富豪指數上排第二。而增幅最大的是全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)，一共增加730億美元，至1880億美元；而排第二的微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）今年増82億美元，身家1210億美元。
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