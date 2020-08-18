受惠於Tesla股價上升，創辦人馬斯克 (Elon Musk) 身家增加78億美元至848億美元，在彭博全球億萬富豪排行榜中，升至第四位。與排第三的Facebook行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg) ，差距不足150億美元。

馬斯克身家今年增加572億美元，增幅在彭博億萬富豪指數上排第二。而增幅最大的是全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)，一共增加730億美元，至1880億美元；而排第二的微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）今年増82億美元，身家1210億美元。

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全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

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