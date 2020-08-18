美國總統特朗普本月6日簽署行政禁令，要求在45天後禁止所有美國企業及民眾與騰訊（0700）旗下微信（WeChat）進行交易。外電報道，騰訊已於華盛頓僱用了首位游說人士，進行游說工作。

據一份聯邦備案文件顯示，騰訊聘請了Roberto Gonzalez開展游說工作。Roberto Gonzalez曾在奧巴馬政府時期出任美國財政部的法律顧問，目前是Paul，Weiss，Rifkind， Wharton & Garrison的合伙人。

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時間：下午1:00至2:00 (HKT)

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