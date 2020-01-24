隨夜美股個別發展，港股今早高開。恒指高開123點或0.49%，報25470點，成交金額17億元；國指今早高開47點或0.46%，報10433點。

ATMX全線向上，騰訊（0700）領軍，開市升2.08%，報515元，貢獻恒指58點，同為表現最好藍籌。阿里巴巴（9988）報249.4元，升2.72%；美團（3690）報220.4元，升1.01%；小米（1810）報16.68元，升2.96%。昨日放榜的京東（9618）今早表現強勢，報256元，升5.52%。

美國將華為38間附屬公司列入黑名單，以切斷該公司獲取商用晶片的渠道，華為相關股向下，舜宇（2382）開市跌4.93%，報140.9元，是跌幅最大的藍籌；中興通訊（0763）報23.15元，跌0.64%；主要客戶為華為的中國軟件國際（0354）報5.45元，升0.74%。

油價反彈，三桶油高開。中石化（0386）升0.28%，報3.62元；中石油（0857）升0.36%，報2.78元；中海油（0883）升1.23%，報9.08元。

其餘個股方面，煤氣（0003）中期純利減少31.4% 維持中期息12仙，開報11.2元，跌0.88%。

長建（1038）售葡萄牙風電項目，報41.65元，升0.48%。

藥明生物（2269）按年多賺63%，不派中期息，報170.5元，升0.89%。

微盟（2013）中期盈轉虧，蝕5.45億元，不派息，報10.54元，跌1.86%。

貓眼娛樂（1896）半年盈轉虧，蝕4.31億元，開報15.1元，升1.62%。

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