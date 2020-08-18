美國商務部宣布對華為實施進一步限制，旨在切斷該公司獲取商用晶片的渠道。

美國商務部指，新措施是建立在5月公佈的限制措施基礎上。為了限制採用華為的5G技術，美國將華為在21個國家的38家附屬公司列入黑名單。前後累計華為已有共152間子公司上榜。

外電引述一位商務官員指，所有為華為服務的晶片公司，無論身在何處，都將受到許可證的約束，並補充說，只要使用美國設計軟件和設備，即使是外國公司也會受到新規定影響。意味著亞洲和歐洲的主要晶片公司，例如聯發科技， 三星電子， 恩智浦半導體和意法半導體可能需要許可證才能繼續發貨給華為，該官員拒絕透露任何具體公司的名字。較早前，台積電曾表示， 9月15日以後將不再向華為供貨。

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