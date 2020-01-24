美股個別發展，港股ADR升128點或0.51%，報25476點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.53%，折合報512.22元；匯控（0005）跌0.54%，折合報34.41元；建行（0939）升0.45%，折合報5.89元。

美股期貨升00.14%至0.16%，日股現跌0.1%，韓股現升0.13%，澳股現升0.31%。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括361度（1361）、亞盛醫藥（6855）、中國電信（0728）、金蝶（0268）、金山軟件（3888）等。

美國將華為38間附屬公司列入黑名單，以切斷該公司獲取商用晶片的渠道。留意華為相關股。另外，舜宇（2382）中期多賺22%，不派息。

油價升至5個月高位，因投資者對經濟復蘇可能即將到來的樂觀情緒，憧憬石油需求將會增強。留意油股。

長建（1038）售葡萄牙風電項目，李澤鉅稱為非慣常之舉。

藥明生物（2269）按年多賺63%，不派中期息。

京東（9618）上季賺56億，美股升7.9%。

微盟（2013）中期盈轉虧，蝕5.45億元，不派息。

煤氣（0003）中期純利減少31.4% 維持中期息12仙。

貓眼娛樂（1896）半年盈轉虧蝕4.31億。

中國奧園（3883）首7個月已完成604億元人幣銷售額，有信心全年達標。

彩虹新能源（0438）溢價2.7%配股，籌近20億元。

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