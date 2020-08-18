彩虹新能源（0438）訂立兩份配售協議，配股價1.12元(較前收市價溢價約2.75%)，分別配售14億股及4億股，分別佔經發行H股股本及已發行股本總額的57.59%的34.72；及16.45%和9.92%。

所得款項淨額為19.89億元。當中，相當於約5億元人民幣(下同)將用於延安光伏玻璃項目；約5億元將用於合肥光伏玻璃二期項目；約5億元將用於咸陽光伏玻璃搬遷技改項目；約5億元將用於彩虹永能2GW光伏組件項目；及約3億元，在扣除相關發行費用後，將用於補充公司流動資金。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

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