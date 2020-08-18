美國將華為38間附屬公司列入黑名單，以切斷該公司獲取商用晶片的渠道，所有為華為提供服務的晶片公司都必須從美國獲得許可證。數據方面，8月份住宅建築商信心指數升至1998年來最高水平，主因受惠於按揭利率創新低；8月份紐約州製造業擴張速度則低過預期。中美方面，白宮貿易顧問納瓦羅表示，中美第一階段貿易 協議在正軌上，迄今為止中國在購買上絕對遵守了承諾。道指高開39點，高位曾升68點，低位曾跌114點。

油價升至5個月高位，因投資者對經濟復蘇可能即將到來的樂觀情緒，憧憬石油需求將會增強。紐約原油升2.1%，收報42.89美元，是3月5日以來最高收市價。

道瓊斯工業平均指數收市跌86點，或跌0.31%。標準普爾500指數收市升9點，或升0.27%。納斯達克綜合指數收市升110點，或升1%。

波音跌3.41%，報172.01美元(下同)，是道指跌幅最大的藍籌，家得寶升2.74%，報288.24元，是道指升幅最大的藍籌。

科技股方面，蘋果收市報458.43元，跌0.26%，谷歌母公司Alphabet收市報1516.24元，升0.77%，亞馬遜收市報3182.41元，升1.09%，Facebook收市報261.16元，跌0.03%。

德國DAX指數收市升0.15%，報12920.66點；法國CAC 40指數收市升0.18%，報4971.94點；英國富時100指數收市升0.61%，報6127.44點。