恒指昨升164點，收報25,347點，成交金額1287億元。人行昨開展7000億元（人民幣，下同）中期借貸便利（MLF）操作，規模遠超預期，市場視作貨幣政策再偏向寬鬆，中資金融股全線大漲，滬深兩市漲達2％，港股亦跟隨，但尾市升幅收窄，近期走勢呈進二退一格局。究竟應該堅守新經濟股還是跟隨資金流向轉戰舊經濟股，其實兩者並不衝突，前者可買一些貼近保歷加通道底部的股份博反彈，後者則宜找些相對強勢的板塊和股份，新華保險（1336）可小注。

中港股市昨日僅輕微高開，但人行宣布MLF規模後，A股立即展開升浪，初時還僅由中資金融股、白酒股領軍，創業板指數反而倒跌，但未幾升勢不斷擴大，兩市上升股市超過3000隻。港股全日強弱分明，一直都是由中資金融股帶領指數上揚，中信証券（6030）及中信建投（6066）分別升4.5％及7％；內銀股則大弱小強，四大行升幅僅約1％，但招行（3968）、重農行（3618）、光銀（6818）升幅達3％至4％；內險股升幅介乎3％至7％。

科技股料可守通道底

新經濟股普遍弱勢，除兩隻恒指新貴小米（1810）及藥明（2269）升5.6％及4.7％外，其他普遍逆市跌。受到特朗普稱考慮打壓的阿里巴巴（9988）跌1.62％；大熱倒灶的美團（3690）大幅低開後回穩，跌不足1％；微盟（2013）、有贊（8083）、金蝶（0268）都下跌。科技股走勢偏弱，技術指標都有點向下突破。但今年以技術分析去買賣強勢股不太準確，逢低買入一直是大方向。上周至今調整了不少，沽壓持續，會否已見頂？有可能。但筆者覺得不用估，總之值博就可進場。現時不少高升股如微盟、金蝶都回調至接近通道底部，筆者傾向可以一守，若能反彈最好，否則連續兩天收低於底部則止蝕。

至於中資金融股，筆者看不到很重大的基本因素改善，尤其是內銀股前景堪憂。銀保監主席郭樹清表示，雖然銀行不良貸款率為1.94%，僅比年初上升0.08個百分點；金融財務反應存在延後性，目前銀行帳目的不良貸款增長還不明顯，但今後一段時期風險很可能加速顯現。銀保監預期全年要核銷3.4萬億元人民幣，2019年僅2.3萬億元人民幣，而2021年核銷力度會更大。

只是A股炒作不講理由，問題只是跟不跟。但當呆壞帳處於上升周期，內銀股無論如何都不宜沾手。券商是大金融股中啤打值最高，升跌皆急；內險股整體轉強，當中最強的是新華保險，中壽（2628）次之，平保（2318）則嘗試止跌回升，但集團重倉匯控（0005）損失慘重，保費收入也未見理想，投資者信心恢復需時。

平保重倉匯控 信心恢復需時

相對於平保堅持以保障型產品為主，今年中壽和新華保險都重新以儲蓄型產品為主開拓市場，期望取得客戶後再銷售其他產品。在今年低息環境下，策略至今效果不錯，至少保費收入確實增長強勁。以新華保險為例，6月份保費收入升26％，上半年則升31％。當然，保費增加不代表什麼，還得看利潤率、新增業務價值等，但資金炒作內險股，任何利好都會被放大。或許平保的堅持會在未來收獲回報，但股市還是一個比較短視的地方，昨日新華保險一度漲停就說明資金愛炒此股。

[張兆聰 還看今朝]