長江基建（1038）罕有地出售資產，集團及電能（0006）公布，向英國電力公司Ventient Energy出售旗下葡萄牙風電項目Iberwind所持各50%股權，公告未有披露交易作價，僅稱電能透過出售交易獲利8億元，至於持有電能約36%股權的長建，連同透過電能的間接獲利，合共錄得約11億元利潤。集團主席李澤鉅表示，出售資產並非長建政策，指今次交易「非慣常之舉」。

長建與電能是於2015年合力以2.88億歐元（約25億港元）收購Iberwind項目，雙方各佔50%權益。據公告資料，Iberwind在葡萄牙擁有31個運作中的風電場,當中配置逾320台風力發電機，總裝機容量為726兆瓦。Iberwind 現時按能源上網電價體制營運，分兩階段實施，於最初的十五年享有固定上網電價，隨後七年則有上限封頂及最低價格保障。由2020年開始，Iberwind 的高固定電價機制將陸續撤銷。於2027年起，Iberwind 將全面按商業市場價格訂定收費。

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