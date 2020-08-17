中國生物科技服務（8037）公布，該行與華大基因已經合資註冊成立華昇診斷中心，在香港提供醫學實驗室檢測服務。公司指，除了早前在香港設立一間新冠肺炎檢測實驗室，最近亦在香港額外設立及經營一間有16個氣膜的臨時實驗室，向香港市民提供新冠肺炎檢測，以識別隱形患者。

公告指，額外的實驗室每日可進行大約10萬次單管測試，華昇診斷中心之總檢測能力由每日3萬次增加至13萬次。截至今日，華昇診斷中心已經進行超過10萬次新冠肺炎檢測。

董事會認為，新設立之指定實驗室將會在新冠肺炎社區檢測及篩查方面扮演重要角色，並可配合政府之大規模新冠肺炎檢測計劃。此外，華昇診斷中心亦為未來在香港發展健康碼系統做好準備。

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