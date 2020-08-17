藥明生物按年多賺63%，不派中期息。圖右二為藥明生物主席兼創辦人李革。（資料圖片）

「藍籌新貴」藥明生物（2269）今日公布，截止今年6月30日，中期純利按年升62.6%至7.31億元人民幣（下同），純利率按年升96個百分點至37.6%。經調整純利按年升40.7%至7.34億元。

公司半年內收入錄得19.44億元，按年升21%。毛利錄得7.87億元，按年升17.3%。每股基本盈利錄得0.57元，較去年0.37元上升54%。每股攤薄盈利錄得0.53元。不派中期息。

公司表示，期內公司繼續推進生物藥、特別是新冠肺炎藥物的發現、開發及生產。半年公司綜合項目有224個，較去年同期升28%。後期（第III期）項目有19個，較去年同期增27%。期內12個項目由臨床前開發項目，發展至早期臨床開發階段。

公司期內有1個商業化生產項目。各類項目中，後期（第III期）項目一般收益為2000萬至5000萬美元，商業化生產項目一般收益為5000萬美元至1億美元。

公司表示，正緊抓生產新冠肺炎生物藥及疫苗的商機，已經組織起相關團隊。期內公司引入超過10個新冠肺炎單抗項目至研發管線，幫助客戶提交3個新冠肺炎抗體的IND（正式新藥臨床）申報。

藥明生物於本次季檢獲恒指公司納入恒指，佔權重1.75%，將於9月7日生效。本報早前引述恒指公司數據估計，「染藍」可為公司帶來約27億元被動資金。

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