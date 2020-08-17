京東集團（9618）公布來港上市後首份業績，非公認會計準則純利錄得56億元（人民幣，下同）；去年同期則錄得32億元。EBITDA為69億元，按年增加56.82%。京股美股盤前升近3%。

集團次季收入錄得2011億元，按年增加33.8%。當中，日用百貨商品銷售收入錄640億元，按年增加45.4%；服務收入錄得229億元，按年升36.4%。

以半年計，集團零售業務錄得3.31億元，按年升27.1%；物流服務、海外業務等的新業務收入，錄得1599億元，按年升50.7%。集團今年上半年錄得手機每日活躍用戶4.174億名，按年增加四成。

另外，京東旗下子公司東京健康與高瓴資本，就京東健康B輪不可贖回優先股融資簽訂最終協議，預期投資總額逾8.3億美元，料今年第3季完成。而這次交易需滿足常規交割條件；在交割後，京東仍是京東健康的股東。

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