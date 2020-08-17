機管局宣布，向機場同業提供的紓緩措施將再度延長兩個月至10月底，以應對新冠肺炎疫情帶來的持續影響。

延續推行的紓緩措施包括全數豁免長期閒置客機的停泊費及機橋費、寬減客機著陸費；扣減停機坪服務、維修及禁區車輛的相關費用；寬減客運大樓包括貴賓室及辦公室的租戶租金；寬免包括旅客輔助服務、商用服務櫃檯及跨境交通營運商的客運大樓特許經營商費用；以及扣減航空後勤服務如飛機加油等專營權費。

此外，機管局亦全面寬免飛機維修相關費用及航空膳食服務的固定費用。上述一系列寬減措施將繼續生效直至10月底。

機管局亦將會繼續向零售商及食肆租戶提供租金紓緩措施。客運大樓內大部分商鋪及食肆已暫停營業，並獲寬免租金；至於現時仍然營業以提供基本服務的商鋪及食肆，其底租亦獲寬免。

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