據路透引述多位深圳大疆現任及前任員工指，這家中國無人機行業巨擘正大舉裁減全球銷售及營銷團隊員工，除了因為面臨新冠疫情阻力之外，同時也在多個主要市場遭遇越來越大的政治壓力。

路透指，與超過20名知悉裁員行動的現任及近期離開大疆的員工進行訪談，並引述熟知內情人士表示，近幾個月內，深圳大疆已經將深圳總部原有180人的企業銷售及營銷團隊縮減為60人，消費市場的團隊也有類似的裁員幅度。

大疆旗下視頻制作團隊亦已從高峰期40至50人縮減至三人，原本成立該團隊的用意是要強調無人機攝影功能的潛力。韓國則是裁撤了共有六人的營銷團隊。

知情人士指出，這次裁員是從3月開始，當時大疆CEO汪滔要求即將就任的市場營銷副總裁Mia Chen縮減三分之二的營銷及銷售人力。

路透指，大疆一名發言人回覆稱，在歷經多年強勁增長後，公司在2019年意識到其結構「變得難以管理」，「不得不做出一些艱難的決定，對人才重新進行調整，才能在困難時期繼續實現商業目標」。

但發言人指，路透所得知的裁員數字「非常不準確」，亦無將新員工或內部調動考慮進去，但拒絕提供具體的數字。

惟報導引述多名消息人士指，大疆考慮給全體約14,000名員工來個「瘦身」。其中一名前資深員工指，在2015年之後大疆營收急劇膨脹，但只是繼續招聘，卻沒有建立起一個合適的結構，實現從一家初創公司向大公司的轉型。

另一位前資深員工則引述大疆的汪滔的一位密友將此次裁員比作紅軍的「長征」。長征是一場數千公里的艱苦跋涉，犧牲了數千人的生命，但拯救了共產黨。

報導又指，大疆在美國面臨著越來越大的政治壓力。因為美國特朗普政府一直在對中國企業採取激進的行動，稱這些中國企業造成安全風險，而自今年1月以安全問題，美國內政部停飛了大疆無人機機隊。當時大疆創新表示，這是毫無根據的。

在上月，法國和美國的研究人員亦表示，大疆的移動應用程序收集的信息遠遠超過了它所需要的，不過大疆指該報告含有「不準確和誤導性聲明」等。

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