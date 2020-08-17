微盟（2013）公布，中期由盈轉虧，蝕5.45億元人民幣(下同)，去年為賺2.88億元。經調整EBITDA則升68%至1.14億元。不派息。

期內，經調整總收入升59.9%至10.5億元。SaaS產品的付費商戶為88,463名，按年增長26.4%；SaaS產品的每用戶平均收益（「每用戶平均收益」）按年增長10.2%至3,447元。

公司預期，企業數字化轉型的提速將為公司的SaaS產品和精準營銷業務帶來長期結構性增長的機會。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

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