微盟中期盈轉虧 蝕5.45億元 不派息
文章日期：2020年8月17日 17:42
微盟（2013）公布，中期由盈轉虧，蝕5.45億元人民幣(下同)，去年為賺2.88億元。經調整EBITDA則升68%至1.14億元。不派息。
期內，經調整總收入升59.9%至10.5億元。SaaS產品的付費商戶為88,463名，按年增長26.4%；SaaS產品的每用戶平均收益（「每用戶平均收益」）按年增長10.2%至3,447元。
公司預期，企業數字化轉型的提速將為公司的SaaS產品和精準營銷業務帶來長期結構性增長的機會。
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