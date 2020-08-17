吉利（0175）宣布下調全年汽車銷售目標6%至132萬輛，公司執董、母公司吉利集團總裁安聰慧表示，過去汽車銷售於下半年為旺季，而且吉利將推出多款新車型，對於能夠達到全年目標仍有信心。

安聰慧指，在疫情期間，產能利用率有影響，公司已按情況調整，盡量減少影響。目前隨著銷量提升，相信產能利用率有更好的改變。

安聰慧又指，明年吉利將全面開放電動車平台架構，在電動及智能化發展上帶來更強競爭力。至於市場上將加入新的電動車競爭對手，安聰慧表示，對於新競爭者會持學習態度，同時亦會堅持公司發展方向，繼續以為客戶創造價值為目標。

吉利副主席兼母企首席財務官和常務副總裁李東輝則表示，下半年資本開支會保持研發費用高水平投入，在上半年研發佔收入6%，屬行業中的高水平，以確保公司在新能源、智能化等新戰略有領先地位。

另外，就吉利於科創板上市及與富豪汽車合併之事，行政總裁桂生悅指，正按步就班推進科創板上市，至於與富豪合併，目前未有甚麼新消息。

記者：陳子凌

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

其他報道

吉利上半年純利近「腰斬」 不派中期息 全年銷量目標削16%

港交所委任李偉文為技術風險主管

機管局航空業支援措施延長至十月

日本上季經濟收縮達28% 有紀錄以來最差

中國外交部：TikTok幾乎已滿足美方的要求 惟仍難逃其巧取豪奪

貓眼娛樂半年盈轉虧蝕4.31億

煤氣中期純利減少31.4% 維持中期息12仙

中國奧園：首7個月已完成604億元人幣銷售額 有信心全年達標

港股終止兩連跌 收漲164點 吉利跌逾6%藍籌最差

拒向經拼多多團購買家發貨 Tesla:倘車主起訴拼多多 會提供法律援助