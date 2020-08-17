受新冠肺炎疫情打擊，不少港商亦要轉戰網購，阿里巴巴（9988）跨境貿易B2B交易平台阿里巴巴國際站（Alibaba.com）亞太區總經理郭奕麟表示，上季平台新增香港付費會員數按年升1.7倍，是全球增速最快的地區，當中以貿易公司、供貿一體的中小企為主。

郭奕麟又指，單是6月平台香港商家訂單數已按年增長1.1倍，交易額按年增長92%，當中以消費電子、家居園藝、美容個人護理、鐘錶珠寶行業錄得最多交易額，其中美容個人護理行業訂單數按年增長2.3倍；另外3個行業訂單數的增長也有逾1倍。

郭奕麟指，疫情令實體展覽無法進行，轉型數字化新外貿，已經成為全球貿易的必選和不可逆轉的大趨勢，今年阿里巴巴國際站安排超過50場網上展會，目前已舉行了十多場。國際站亦會為新加入的會員提供市場數據、行業報告、顧問諮詢及課程等服務。

對於美國自9月25日起禁止香港出口到美國的商品標籤「香港製造」，郭奕麟稱，會否影響網上貿易暫時仍不能判斷，但他指出，現在的國際貿易，採購商在乎的不是「生產地」，而是商品的價格、性價比、賣家的創意、誠信等等，至於是甚麼地方代工，並非採購商所關注重點。

記者：陳子凌

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

其他報道

港交所委任李偉文為技術風險主管

機管局航空業支援措施延長至十月

日本上季經濟收縮達28% 有紀錄以來最差

中國外交部：TikTok幾乎已滿足美方的要求 惟仍難逃其巧取豪奪

貓眼娛樂半年盈轉虧蝕4.31億

煤氣中期純利減少31.4% 維持中期息12仙

中國奧園：首7個月已完成604億元人幣銷售額 有信心全年達標

港股終止兩連跌 收漲164點 吉利跌逾6%藍籌最差

拒向經拼多多團購買家發貨 Tesla:倘車主起訴拼多多 會提供法律援助

匯豐：流動理財活躍用戶至6月底為134萬 按年升55%

滬深兩市高收 上證三連升

螞蟻集團已向中證監備案 準備招股上市