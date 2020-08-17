港交所（0388）今日宣布，委任李偉文為集團技術風險主管兼董事總經理，向集團風險總監紀利恆匯報。

公告顯示，作為港交所風險管理團隊成員之一，李偉文將與集團各部門合作，提升整體網絡安全和技術穩健，於集團進行整體風險評估，監督集團的網絡安全保護運作，及相關管理和管治框架。

根據公告，李偉文加入港交所前於金管局工作25年，離職前為金管局銀行政策部主管，此前亦曾擔任金管局營運及技術風險部主管、紐約辦事處首席代表及銀行監理部門主管。

李偉文擁有香港大學電腦學理學士和香港中文大學資訊工程學理學碩士學位，持有特許金融分析師及英國和香港註冊會計師資格。

記者：馬迪帆

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