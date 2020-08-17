日本上季經濟收縮達28% 有紀錄以來最差
文章日期：2020年8月17日 17:09
作為全球第三大經濟體的日本第二季度經濟收縮達27.8%，是有紀錄及二戰後以來最差，復甦前景將很大程度取決於能否遏制新冠病毒擴散情況。日本經濟再生大臣西村康稔直言，若重回過去的生活模式，疫情將會再爆發，呼籲個人及企業思考如何在增加經濟活動的同時避免疫情擴散。
受到日本國內實行「緊急狀態令」和該國主要出口市場的封鎖，影響消費者支出、生產及出口等，重擊日本的經濟，導致截至6月底的第二季經濟收縮達27.8%。
在新冠病毒大流行前，日本經濟最差的單季經濟情況要追溯至1955年，當時正值全球金融危機期間，日本國內生產總值（GDP）收縮18%左右。但如今日本已連續三季收縮，經濟規模已縮水至2011年海嘯及核災難後的水平。
儘管近月的月度數據顯示零售和工廠產出有所復蘇，但若未能停止疫情擴散，將促使日本政府重新收緊對經濟活動的限制，令復蘇的苗頭失去動力，而政府未來支持措施的規模和形式亦將取決於疫情發展。
西村康稔又指，政府將盡全力保護就業和民生，但同時指出若感染激增，政府可能重新宣布進入緊急狀態。
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