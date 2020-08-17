美國總統特朗普簽署行政令，要求字節跳動公司在90天內剝離TikTok在美業務。中國外交部發言人趙立堅表示，TikTok幾乎滿足了美方提出的所有要求，但仍逃不過美國一些人出於強盜邏輯和政治私利對其採取的巧取豪奪。

他指，TikTok美國業務，包括總裁在內的公司中高管理層全部聘用美國人。 TikTok服務器在美國，數據中心在美國和新加坡，運營團隊全部實現了本地化。公司僱傭1500名美國員工並承諾創造1萬個就業崗位。 TikTok還對外公開了審核政策和算法源代碼，可見TikTok幾乎滿足了美方的要求，但美國的一些政客非要無中生有、羅織罪名，置TikTok於死地。

他又批評，在美國一些政客眼裡，「國家安全」彷彿成了美國給別國找事的「萬金油」，成為這些人無理蠻橫打壓非美國企業的「尚方寶劍」。他質疑，美國聲稱TikTok等企業危害美國國家安全，但連美國中情局有關評估報告也顯示，沒有證據表明中方攔截了TikTok數據或利用TikTok侵入用戶手機。

趙立堅指出，有關霸凌行徑是對美方一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則的公然否定，違反國際貿易規則，肆意侵害他國利益，也必將損害美國自身利益。中方敦促美方立即糾正錯誤，停止污衊抹黑中國，停止無理打壓別國企業。

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