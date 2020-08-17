日前獲納入指數的成份股貓眼娛樂（1896），收市後公布2020年中期業績，期內虧損4.31億元（人民幣，下同），不派中期息。期內，由去年的經調整EBITDA 5.11億元，轉為LBITDA為2.84億元；經調整虧損淨額3.07億元。

貓眼娛樂今天收報14.86港元，升5.09%。集團上半年收益按年大挫近九成，錄得2.031億元。當中，在線娛樂票務服務收入錄10.38億元，按年少90.4%;娛樂內容服務收入錄1560萬元，按年挫97.7%;廣告服務及其他收入錄8370萬元，按年減64.2%。集團指出，因應2020年上半年，受到新冠疫情的影響，在線娛樂票務服務、娛樂內容服務以及廣告服務及其他所得收益減少。

集團表示，2020年春節期間影片撤檔後，集團宣佈為全體貓眼用戶無條件退票，並先行墊付全部退票款，3天時間完成春節檔影片全部退票工作，累計退票500萬餘張，金額超過2億元。

記者：蔡穎霖

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