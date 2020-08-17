煤氣中期純利減少31.4% 維持中期息12仙
文章日期：2020年8月17日 16:42
煤氣（0003）公布，中期純利26.6億元，按年減少31.4%，中期息維持12仙。若撇除佔國際金融中心之重估減值，稅後溢利為29.7億，按年跌20.9%。
期內，主營業務營業稅後溢利為35.1億元，按年減少9.4%。未計燃料調整費的營業額為179.65億元，按年跌9.8%。已計燃料調整費營業額為182.35億元，按年跌10.4%。
本港煤氣銷售量15,165百萬兆焦耳，按年減少3.8%。內地城市燃氣銷售量，12,453百萬立方米，按年減少3.8%。6月底止本港客戶數目由1,920,595升至1,935,512戶，內地城市燃氣客戶數目由28,517,205戶，增至30,583,537戶。
公司指，長遠而言，本港煤氣業務仍受惠於房屋供應之增加及工商業之煤氣應用，預計未來數年將維持穩定而理想之發展。內地方面，中國政府致力推動降低碳排放和使用清潔能源，有利於天然氣市場之發展。
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