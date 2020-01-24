港股午後一度大漲405點，高見25588點，見近一個月高位，惟之後升幅收窄，最終收報25347點，升164點或0.65%，終止過去兩日跌勢，成交額1287億元；國指收報10385點，升119點或1.16%，成交額370億元。

平保（2318）全日領升，漲2.83%，收報85.45元，貢獻恒指42點。外電指，阿里旗下螞蟻集團已向中證監備案，準備招股上市。早前集團曾表示擬於香港及上海科創板同步掛牌，港交所（0388）升2.23%，收報376.6元。

恒生科技指數收報7075點，升0.52%。ATMX中，僅小米（1810）向上，收報16.2元，升5.61%。騰訊（0700）收報504.5元，跌0.39%；阿里巴巴（9988）收報242.8元，跌1.62%；美團（3690）收報218.2元，跌0.73%。

中資金融股發力，內險股有支持。中人壽（2628）升5.17%，收報20.15元，為表現最好藍籌。新華保險（1336）收報35.95元，升7.31%；中國人壽（2628）收報20.15元，升5.17%；中國平安（2318）收報85.45元，升2.83%；中國太平（0966）收報14.86元，升5.24%。

內銀股亦向好，工行（1398）升1.28%，收報4.75元；建行（0939）升1.03%，收報5.86元；交行（3328）升0.93%，收報4.34元；中行（3988）升1.15%，收報2.65元。

吉利（0175）中期業績未如理想，上半年純利削43%，收跌6.35%，報15.64元，是表現最差藍籌。

深圳宣布進入5G時代，相關概念股炒起。京信通信（2342）收報3.54元，升3.81%；聯想（0992）收報4.88元，升4.27%；中國鐵塔（0788）收報1.47元，升1.38%；長飛光纖光纜（6869）收報14.34元，升1.99%；中興通訊（0763）收報23.3元，升4.02%。

港府午後公布，再延長晚市堂食禁令至本月25日，餐飲股個別發展。大快活（0052）收報18.08元，升0.56%；大家樂（0341）收報17.26元，升1.77%；味千（中國）（0538）收報1.22元，無升跌；翠華（1314）收報0.305元，升1.67%；稻香（0573）收報0.9元，無升跌；譽宴（1483）收報1.3元，跌3.7%；太興（6811）收報1.25元，升1.63%。

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