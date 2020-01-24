在新冠肺炎疫情帶動銀行客戶使用流動理財人數，匯豐公布，至今年6月底該行流動理財應用程式的活躍用戶按年增加55%，至134萬的歷來新高。

匯豐公布，將推出新流動理財應用程式介面，新設計下所有帳戶資料會集中顯示於同一版面，包括客戶的信用卡交易紀錄、保單和強積金表現詳情。介面下方設有快速鍵欄目，方便用戶直接選取常用的服務。

另外，用戶能夠在應用程式中透過手機的通訊錄，選擇收款人作第三方轉帳，或者以「轉數快」繳付其他銀行的信用卡賬單。該行指，在聽取客戶的意見後，新介面在主頁添加了一個提示欄，提醒用戶關注重要服務資訊。

匯豐將舉辦抽獎活動，推廣期分三個階段，每一階段結束時，將隨機抽取10位得獎者，第一階段的得獎者可獲得30張Deliveroo電子現金券優惠碼，每張價值200元，第二及第三階段的獎品詳情將於稍後公布。在推廣期內，客戶在應用程式內執行一項指定的指令或交易，便可在相應的推廣期內自動參與抽獎。

記者：歐陽偉昉

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