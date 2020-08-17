內地短片影音平台抖音海外版TikTok面臨美國「封殺」之際，為了與中國政府「保持距離」，《路透》報道TikTok擬把其總部遷至英國倫敦，惟有英媒指，有關計劃遭英國國際貿易大臣等人反對。

據英國《衛報》報道，英國國際貿易大臣Liz Truss牽頭反對TikTok將總部從北京遷至倫敦的計劃。TikTok被指在有關新疆穆斯林的視頻內容決策上聽命於中國政府，據知情人士透露，英國政府最終會視乎TikTok母公司字節跳動在處理新疆問題上的取態而作出決定。

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講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

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