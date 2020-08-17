英媒：英國貿易大臣牽頭反對TikTok的總部遷至倫敦
文章日期：2020年8月17日 13:57
內地短片影音平台抖音海外版TikTok面臨美國「封殺」之際，為了與中國政府「保持距離」，《路透》報道TikTok擬把其總部遷至英國倫敦，惟有英媒指，有關計劃遭英國國際貿易大臣等人反對。
據英國《衛報》報道，英國國際貿易大臣Liz Truss牽頭反對TikTok將總部從北京遷至倫敦的計劃。TikTok被指在有關新疆穆斯林的視頻內容決策上聽命於中國政府，據知情人士透露，英國政府最終會視乎TikTok母公司字節跳動在處理新疆問題上的取態而作出決定。
天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar
全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！
講者：
香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球
日期：2020年8月20日(星期四)
時間：下午1:00至2:00 (HKT)
方式：以視像會議軟件Zoom進行
優惠價：$300
報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm
其他報道