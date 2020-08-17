中海外宏洋中期多賺28% 息0.07元
文章日期：2020年8月17日 13:07
中海外宏洋（0081）公布，中期純利為20.34億元人民幣（下同），按年升28.5%，每股基本盈利為0.594元，派中期息每股0.07港元，按年升16.7%。
集團中期營業額161.09億元，按年升45.7%，整體毛利按年大升35.8%至52.64億元，毛利率則為32.7%，按年跌2.4個百分點，但集團指仍處於預期水平。
集團期內增加了18幅地皮，樓面面積合共約413.24萬平方米，應佔面積 347.53萬平方米，代價合共約185.94億元，截至六月底土地儲備共達2633.54萬平方米樓面面積。
期內集團實現合約銷售額278.67億元，按年升14.5%，項目開發進度及樓房交付符合更新之計劃，並繼續追趕原來的全年計劃。期內分銷及銷售費用按年增加1.58億元至5.53億元，而對應集團合約銷售額的比率仍維持於低水平之2.1%。期內行政費用因而比去年同期的費用增加1.29億元至4.75億元。
記者：方楚茵
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