早前獲得北汽新能源的代客泊車(AVP)量產項目的英恒科技（1760），今日宣布斥1500萬元（人民幣，下同），入股清華大學的初創企業超星未來。

超星未來致力於開發自動化部署工具以及演算法模型輕量化處理平台；同時還根據自動駕駛不同情況的功能需求，圍繞軟硬件架構優化、智能駕駛通信中介軟件等核心技術進行「智能駕駛感控平台」的自主研發。其產品能降低演算法的部署難度與成本，並縮短部署周期。

英恒指，入股後將與能產生協同效應，進一步提高英恒的整體研發實力，推動業務長遠增長。英恒半日報2.53元，升1.51%。

記者：陳子凌

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