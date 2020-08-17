港股今早做好，恒指高開後曾倒跌，但很快低位回升，早市最多升340點，半日收報25505點，升322點或1.28%；國指升1.79%。大市半日成交709億元。

小米（1810）、阿里巴巴（9988）、藥明生物（2269）染藍，表現不一，小米半日升7%，藥明升半成，阿里跌近1%。美團（3690）染藍大熱倒灶，先跌後回升，半日升1%。不過，個別科網繼續受壓，心動（2400）、微盟（2013）跌2%、3%。

中資金融表現強勁，內險平保（2318）、中壽（2628）升3%、5%；招行（3968）、中信証券（6030）升3%、5%。之前提過內險新華保險（1336）及中壽領漲，形勢不變，新華保險升穿34元阻力及35元關口，中線有望上試37元水平，短線止賺或止蝕位放在34元。

此外，5G概念股偏好，中興通訊（0763）、京信（2342）升4%、5%。消費娛樂股繼續受捧，李寧（2331）、華潤啤（0291）、銀娛（0027）升逾2%。航運、基建建材、內房、燃氣股做好。教育、新能源股有回吐。

市場繼續炒作內地經濟復蘇，舊經濟概念成追捧目標。中石化（0386）一方面可以受惠經濟或工業活動逐步恢復，早前宣布轉讓主要油氣管道資產予國家油氣管網公司，出售資產估值約1.4倍，以換取國家管網公司14%股權及超過500億元現金，作價及收取現金水平有利公司估值，利好股價表現。

走勢上，中石化月初急升後調整，在3.5元以下整固後，上升動力增強，今早發力向上，短線上望於3.7元料有初步阻力。短線止蝕位放在3.4元。

劉思明

投資版副主編