潤電（0836）午後公布中期業績，期內純利45.29元，按年增12.7%；派中期息0.225元，較去年同期派0.2元增12.5%。

潤電半日報9.93元，跌1.1%。上半年營業額為311.85億元，按年減少5.3%，公司解釋主要受受疫情影響，令附屬火電廠售電量按年下降4.1%；人民幣對港幣匯率貶值4.5%，使得以港幣呈列的營業額數值按年下降，不過匯兌部分損失有附屬風電場的售電量增加抵消。

上半年潤電資本開支約158.5億元，預計全年資本開支約為240億元。今年風電和光伏項目並網目標約3500兆瓦，截至6月底在建風電權益裝機容量為4771兆瓦，在建光伏權益裝機容量為8.7兆瓦，在建水電權益裝機容量為107兆瓦，潤電指，下半年將全力推進風電項目建設，力爭於年底前完成建設目標。

記者：陳子凌

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