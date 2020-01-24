A股半日大漲，帶動港股向上，恒指最多升340點，高見25523點，半日收漲322點或1.28%，報25505點，成交金額709億元；國指升184點或1.79%，報10450點。

平保（2318）領漲大市，升3.37%，收報85.9元，貢獻恒指50點；其次為建行（0939）升1.9%，收報5.91元。騰訊（0700）收報511元，升0.89%；染藍的小米（1810）收報16.48元，升7.43%；同獲納入恒指的阿里巴巴（9988），憂成美國下一個打壓目標，收報245.4元，跌0.57%；染藍夢碎的美團（3690）先跌後回，收報222元，倒升1%。

內險股受捧，藍籌中以中人壽（2628）表現最好，升5.17%，收報20.15元，中國太平（0966）收報14.98元，升6.09%；中國太保（2601）收報25.45元，升3.25%；新華保險（1336）收報35.85元，升7.01%；中國再保險（1508）收報0.9元，升2.27%。九龍倉置業（1997）藍籌中表現最曳，跌3.81%，收報31.55元。

A股向上，中資券商股有支持，中金（3908）收報19.1元，升4.49%；海通證券（6837）收報7.78元，升4.99%；中信証券（6030）收報19.28元，升5.01%；中國銀河（6881）收報5.1元，升6.69%；光大證券（6178）收報8.68元，升8.09%；招商證券（6099）收報10.6元，升12.77%。

銀保監郭樹清提醒，今年壞帳或大增，惟內銀股向上。工行（1398）升1.92%，收報4.78元；建行（0939）升1.9%，收報5.91元；交行（3328）升1.4%，收報4.36元；中行（3988）升1.91%，收報2.67元。

深圳成為中國首個5G獨立組網全覆蓋的城市，5G股炒起。京信通信（2342）收報3.58元，升4.99%；中國鐵塔（0788）收報1.48元，升2.07%；中國移動（0941）收報59元，升0.6%；中興通訊（0763）收報23.3元，升4.02%；聯想（0992）收報4.93元，升5.34%。

《經濟日報》引述消息指，晚市禁堂食的措施可獲放寬，個別餐飲股向上，大快活（0052）收報18.16元，升1%；大家樂（0341）收報17.14元，升1.06%；翠華控股（1314）收報0.305元，升1.67%；叙福樓（1978）收報0.415元，升1.22%；太興（6811）收報1.27元，升3.25%；味千（中國）（0538）收報1.22元，無升跌；稻香（0573）收報0.9元，無升跌；譽宴（1483）收報1.35元，無升跌。

康希諾（6185）獲納入恒生綜合指數，加上旗下新冠疫苗專利獲批，利好該股表現，收報219.8元，升14%。

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