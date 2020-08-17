丘鈦科技（1478）公布中期純利按年增長85.5%，至3.355億元人民幣(下同)，高過預期的2.958億元。不派中期息。

期內收入為88億元，增73.9%，主因優化攝像頭模組產品結構的策略取得明顯成效，攝像頭模組產品的平均銷售單價較同期大幅增長約99.6%，並令攝像頭模組產品的銷售收入較同期增長約97.0%。

毛利率約為8.3%，較同期的約8.2%增長約0.1個百分點。

期內，1000萬像素及以上攝像頭模組產品的銷售數量佔攝像頭模組產品銷售數量的比例提升約26.7個百分點至約73.5%，其中3200萬像素及以上攝像頭模組產品的銷售數量佔攝像頭模組產品銷售數量的比例提升約21.7個百分點至約28.2%，推動攝像頭模組的平均銷售單價由同期的約21.5元上升約99.6%至約42.8元。

攝像頭模組產品銷售數量平穩，達到約18,021萬顆，較同期的

約18,251萬顆輕微下跌約1.3%，低過全年目標增幅。主因受疫情相關影響，公司將目標修改為「努力實現2020年度攝像頭模組出貨數量較上年度同比下跌不超過5%至增長約5%」。

指紋識別模組產品的銷售數量平穩上升，銷售數量約為3,993萬顆，較同期的約3,775萬顆增長約5.8%，其中屏下指紋識別模組佔比約為55.7%，較同期的約51.0%提升約4.7個百分點。指紋識別模組產品平均銷售單價約為26.2元，較同期的約29.7元下跌了約11.7%。均價下跌，主因期間大尺寸和超薄等高規格屏下指紋識別模組的滲透率未達預期，而規格相同或相似的屏下指紋識別模組的銷售單價出現下跌。

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香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

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