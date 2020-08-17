共同社：內地稀土出口7月大減近7成 或成中美新導火線
文章日期：2020年8月17日 11:54
共同社報道，內地的稀土出口量年初開始已明顯減少，7月出口量更大減69.1%。報道指，由於美國近8成稀土進口自中國，而稀土用於包括軍事在內的高科技產業，中國限制出口或成中美之間新的導火線，共同社分析指，這亦可能是中國對美國的報復手段。
報道指，4月後內地明顯減少出口稀土，一方面引述分析指是受疫情影響外需及物流，另一方面又指內地將稀土定位「戰略資源」，並於4月決定設置研發新材料和應用技術的研究中心，體現出減少出口，加強內地產業的方針。
另外，早前美國向台出售「愛國者3」導彈，內地環球時報指，可能限制其稀土供應。
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