共同社報道，內地的稀土出口量年初開始已明顯減少，7月出口量更大減69.1%。報道指，由於美國近8成稀土進口自中國，而稀土用於包括軍事在內的高科技產業，中國限制出口或成中美之間新的導火線，共同社分析指，這亦可能是中國對美國的報復手段。

報道指，4月後內地明顯減少出口稀土，一方面引述分析指是受疫情影響外需及物流，另一方面又指內地將稀土定位「戰略資源」，並於4月決定設置研發新材料和應用技術的研究中心，體現出減少出口，加強內地產業的方針。

另外，早前美國向台出售「愛國者3」導彈，內地環球時報指，可能限制其稀土供應。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

其他報道

港元1個月HIBOR失守0.23厘

人行放水力度勝預期 滬指收復3400點大關

「黃色概念股」普遍回吐 壹傳媒插一成 彌明生活百貨曾跌逾15%

針對被美制裁官員 傳非中資行暫停其美元戶口及信用卡服務

微信「封殺令」恐令iPhone在華銷量暴跌 特朗普：無所謂

傳放寬晚市禁堂食 兩大快餐股微漲

攜程、京東簽戰略合作協議 於旅遊和電子商務合作

康希諾獲納入恒生綜合指數 旗下新冠疫苗專利獲批 今早曾爆升兩成

微軟傳考慮收購TikTok的英國業務

銀保監郭樹清：中國供需、國內外市場受壓 今年壞帳或大增

特朗普簽行政令 要求字節跳動出售美國資產

三大指數高開 人行開展7000億元人幣MLF操作

港股高開29點 小米藥明漲半成 美團染藍夢落空挫4.8%

中石油、中石化在中美貿易協議評估前 增加石油採購

農夫山泉評估投資者需求 JW Therapeutics 申請在港IPO

中美會談推遲 孟晚舟引渡聽證 港股ADR跌81點 留意藥明、美團