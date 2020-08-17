被視為親民主派的「黃色概念股」今早顯著回吐，其中壹傳媒（0282）今早再跌一成，低見0.36元，現報0.365元，跌8.75%；同屬「偏黃」的毛記葵涌（1716）暫見低位，報0.7元，跌2.78%，而減持毛記的萬華媒體（0426）亦跌一成，低見0.16元，現報0.161元，跌9.55%。

彌明生活百貨（8473）今早曾跌近16%，低見0.2元，現報0.201元，跌一成半；叙福樓（1978）無升跌。報0.41元；網台負責人蕭若元旗下的易還財務投資（8079）同樣無升跌，報0.295元。

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