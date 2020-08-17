蘋果日報引述消息指，美國宣布制裁11名中港官員後，處於中間位置的非中資美資銀行，將暫停或關閉有關官員的戶口，而涉及美資Visa、Mastercard的信用卡服務亦已叫停。

至於保留高官港元賬戶會否踩界，報道稱銀行界指，港元是本地法定貨幣，「無理由連出糧、交水電煤都唔畀戶口」。

報道指，相關非中資非美資銀行，將先清理高官的美元戶口及資產，經合規部理解，有關戶口的美元餘額可兌換回港元，因港元屬本地法定貨幣，故其港元戶口仍然運作。但為免誤觸美國紅線，據聞數間非中資大行，已停止向高官提供資金轉速高的網上銀行服務，換言之轉數快亦不能用，銀行與美資發卡機構（如Visa及Mastercard）合作發行的信用卡亦會叫停。

報道指，金管局發言人不評論個別報道；匯豐、恒生、渣打及東亞銀行發言人，就相關事宜或客戶狀況均不作評論；Visa不予置評；中銀及Mastercard發言人則未有回覆。

報道引述銀行界人士指，美國制裁後，「唔可以完全ignore（置諸不理）佢嘅要求」。美資行或可採取較撇脫切割策略，中資行礙於配合國家任務及等候母公司指令，調整動作未必能太快，非中資又非美資大行，就已啟動中間落墨做法。

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