美國總統特朗普本月6日簽署行政禁令，要求在45天後禁止所有美國企業及民眾與TikTok母公司「字節跳動」及騰訊（0700）旗下微信（WeChat）進行交易。特朗普於白宮記者會上被問到微信下「封殺令」或影響蘋果iPhone在內地的銷售，特朗普僅回應指，「無所謂」（Whatever），並強調須做對國家安全有益的事。

此前，《彭博》引述分析師指出，由於特朗普的行政命令將禁止所有涉及微信的交易，這將促使蘋果App Store要把微信下架，或間接損害蘋果iPhone在內地的銷售。有「最強蘋果分析師」之稱、天風國際分析師郭明錤亦曾指，若蘋果最終要從App Store上移除微信，蘋果硬件產品在中國市場的出貨量將出現明顯衰退，在最悲觀的情況下，iPhone年出貨量將下跌25%至30%，並建議投資者減持某些蘋果供應鏈股票，以降低投資組合風險。

另外，微博上的一項調查顯示，在120萬名參與調查的人中，約95%的人都表示，如果iPhone不支持微信，將放棄使用蘋果手機，並會轉用Andriod智能手機。

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