新型冠狀病毒疫情嚴峻，政府早前下令晚市禁堂食，惟有傳相關禁令有望放寬。《經濟日報》引述消息指，晚市禁堂食時間有望由晚上6時至翌日早上5時，押後至晚上8時至9時。

消息對餐飲股刺激不大，相關股份個別發展。味千（中國）（0538）報1.22元；翠華控股（1314）報0.3元；叙福樓（1978）報0.41元；稻香（0573）報0.9元；譽宴（1483）報1.35元，全部無升跌。快餐股向好微升，大快活（0052）報18.26元，升1.56%；大家樂（0341）報17.12元，升0.94%。

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