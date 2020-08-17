攜程、京東簽戰略合作協議 於旅遊和電子商務合作
文章日期：2020年8月17日 10:10
新華社報道，攜程與京東（9618）周日簽署戰略合作協議，於旅遊和電子商務方面合作。
報道指，兩間公司共同提出「五大合作願景」，冀覆蓋更廣的用戶群體、共享渠道資源、線上線下的交易場景全覆蓋、品牌跨界營銷、商旅拓展。
根據協議，攜程將向京東提供實時旅遊產品庫存，預計在8個月內實現攜程產品在京東平台上線。攜程還計劃在京東開設一家旗艦店，以「抓住復蘇窗口期」，因中國旅遊市場在從新冠病毒大流行中恢復。
京東現報239.6元，跌1.4%。
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