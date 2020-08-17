中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清在《求是》雜誌撰文稱，今後一段時期中國經濟供需兩端、國內外兩個市場同時承壓，金融體系勢必遇到很大困難；當前需要提早處置不良資產，防止高風險影子銀行反彈回潮，及時處置不同類型機構風險。

郭樹清預計，今年總體槓桿率和分部門槓桿率都會出現較大反彈，金融機構的壞帳可能大幅增加；由於金融財務反應存在滯後，目前的資產分類尚未準確反映真實風險，銀行即期帳面利潤具有較大虛增成分，這種情況不會持久，不良資產將陸續暴露。

郭樹清又指，當前許多國家特別是最已開發國家採取了強刺激做法，新興經濟體可能面臨輸入性通脹、外幣資產縮水、匯率和資本市場震盪等多重壓力，世界也可能再次走到全球金融危機的邊緣。

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