美股偏軟，惟港股今早小幅高開。恒指今早高開29點或0.12%，報25212點，成交金額23億元；國指今早高開34點或0.34%，報10301點。

平保（2318）升0.84%，開報83.8元，貢獻恒指12點。ATMX個別發展，騰訊（0700）隨市向上，升0.39%，報508.5元；阿里巴巴（9988）、小米（1810）被納入恒指，開市分別報242.6元及16.12元，跌1.7%及升5.08%；美團（3690）染藍夢落空，開報209.2元，跌4.82%。

藥明生物（2269）同獲染藍，今日放榜，開報171元，升5.95%。信和置業（0083）、中國旺旺（0151）、中國神華（1088）將被剔出恒指，信置報9.38元，跌1.78%；旺旺報5.81元，跌1.19%；神華升0.16%，報12.88元。

申洲國際（2313）今早跑出，升2.78%，報111.1元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌2.13%，報32.1元，是跌幅最大的藍籌。

匯控（0005）佔恒指權重首次降至低於10%，開市揚0.14%，報34.75元。

多間公司今日公布業績，包括吉利（0175）績前報16.6元，跌0.6%；煤氣（0003）報11.24元，升0.36%；舜宇（2382）報148元，升1.79%；

其餘個股方面，盈大地產（0432）澄清，並未就注入富衛保險進行討論，開市報1.98元，跌11.21%。

奧園健康（3662）半年多賺23.5%，開報7.92元，升1.54%。

恒生綜合指數首納入多隻B股，其中康希諾（6185）開報214元，升一成；亞盛醫藥（6855）開報36.85元，升0.27%；康方生物（9926）開報29.4元 升2.44% ；諾誠健華（9969）開報13.9元，無升跌；沛嘉醫療（9996）開報等27.25元，升1.68%。