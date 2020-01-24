上周公布的零售數據顯示，消費者信心依然疲軟、美國經濟復蘇放緩，美股向下，港股ADR跌81點或0.32%，報25102點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.73%，折合報502.79元；匯控（0005）跌0.47%，折合報34.54元；建行（0939）跌0.51%，折合報5.77元。

周末要聞方面，中美原定就首階段貿易協議，每半年舉行一次的中美高級別貿易會談，據報將無限期推遲，不過，白官經濟顧問庫德洛表示，兩國的貿易負責人將進行通話以評估協議執行情況，打消了外界對兩國之間緊張局勢加劇可能危及貿易協議的擔憂；路透較早前報道指，推遲會議是由於時間安排問題所致。

美國總統特朗普周五簽署行政令，以國家安全為由下令TikTok母公司字節跳動出售美國資產，行政令設置的時限為90天。另據報導微軟還考慮購買TikTok英國業務。

華為孟晚舟新一輪引渡聽證會將於今日在溫哥華啟動。孟晚舟尋求獲取與她被加拿大當局逮捕有關的數百份機密文件。她主張，逮捕行動是非法的，引渡請求應當駁回。

美股期貨現升0.14%至0.29%。

今日焦點股份可留意：

恒指公司宣布，阿里巴巴（9988）、小米（1810）和藥明生物（2269）將被納入恒生指數；信和置業（0083）、中國旺旺（0151）、中國神華（1088）將被剔除；調整將於9月7日生效。

美團（3690）染藍夢碎，但聯同阿里、小米獲納入國指，國藥（1099）、比亞迪（1211）及中信証券（6030）則剔出國指。

匯控（0005）佔恒指權重首次降至低於10%，權重由8.86%降至8.14%，不再是權重最大的成份股之一。

多間公司公布業績，包括吉利（0175）、煤氣（0003）、舜宇（2382）、藥明等。

恒生綜合指數首納入多隻B股，當中納入多隻B股，包括康希諾（6185）、亞盛醫藥（6855）、康方生物（9926）、諾誠健華（9969）及沛嘉醫療（9996）等，有望獲北水買入。

恒大（3333）盈警料半年少賺近五成。

盈大地產（0432）澄清，並未就注入富衛保險進行討論。

永利（1128）中期虧損39億，負債率逾100%。

金沙（1928）上半年負債比率急升26個百分點至66.1%。

奧園健康（3662）半年多賺23.5%。