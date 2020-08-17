全球股市在高位好淡爭持，恒指算是略為突破7月高位延伸出的下降軌，但又動力不足。有趣的是，今次突破是在騰訊股價受壓之時出現，也如本欄上周估計一樣，反而由友邦（1299）及港資股推動。由弱勢股領軍的升市要小心，但資金流暫時是如此，也就跟着資金走，直至策略不再有效為止。近期房託開始靠穩，部分更止跌回升，筆者覺得底部可能已出現，現價超高股息率有一定吸引力。

美股上周頗為反覆，先是價值股有理想表現，接着是納指狂追落後，但再度試頂後又未見買盤高追而回順。港股這邊內部結構較反覆，科技股嘗試反彈但表現一般，軟件、SaaS都先升後回順，騰訊（0700）旗下遊戲堡壘之夜被指違規收費，遭IOS、安卓系統而下架，也影響市場氣氛。

美團若大跌屬吸納機會

上周五表現較佳的是體育用品股，李寧（2331）及安踏（2020）分別升8.4%及3.6%，地產後周期股亦佳，敏華（1999）及海信（0921）分別升2.4%及4.8%齊創新高。中資電訊股仍有動力，中電信（0728）升6.9%，聯通（0762）平開、回落再倒升3.1%，大升過後見逢低收集買盤。

阿里巴巴（9988）、小米（1810）及藥明（2269）成功染藍，美團（3690）則大熱倒灶。分析指原因包括納入阿里有助提升來港二次上市的誘因，美團沒有；同時納入阿里和美團，會令科技股佔比大幅提升，嚴重攤薄其他板塊的比重，恒指服務公司傾向按部就班轉變；再加上美團盈利表現反覆，市盈率數以百倍計，對恒指估值構成重大影響，都降低了美團染藍的機會。但從過去大半年的股價表現來看，美團明顯跑贏啊阿里及小米，市場顯現更看好其基本因素及前景，若今市大跌屬吸納機會。

二線地區工商物業表現較佳

本港住宅樓價處於調整期，但跌幅維持在單位數字水平，反而甲級商廈、零售商場商舖的租金則已大跌，前者空置率達8%創歷史新高。但以二線地區工商物業為主的泓富產業信託（0808）表現較預期為佳，上半年物業收入減少0.7%至2.29億元，每基金單位分派減少3.6%至約9仙。

泓富出租率僅微跌

過去1年先有中美貿易戰和社會事件影響，後有疫情大規模爆發本港經濟深度衰退，而二線地區如紅磡、觀塘等的工商物業又以中小企業為主，承受風險能力較低，市場直覺上，會更擔心泓富的租務情况。但實際上，物業出租率僅由97.4%降至96.8%，降幅0.6個百分點。平均每呎策金由25.06元微升至25.1元，但集團指期內租金調升率錄得負增長。整體上，租務勢頭大致平穩。

泓富沒有透露旗下租戶從事哪類型行業，也不清楚未來數年的續租比率，不排除中期業績尚未反映實際情况。但從差估置數字來看，今年北角及鰂魚涌甲廈租金反而是上升的，觀塘多年來都保持平穩，勢頭一點都不差。

差估置沒有列出紅磡地區數字，但若是跟隨鄰近的尖沙嘴則會較麻煩，事關新商廈落成令供應激增，6月份租金按年跌逾10%。不過泓富旗下的紅磡都會大廈，上半年租金則大致持平。

現價股息率高達7.2厘

過去12個月香港政經環境很動盪，但泓富表現還是平穩，可予投資者更大信心。現價股息回報率高達7.2厘，有一定吸引力，但就不適合追求資產升值的投資者。

[張兆聰 還看今朝]