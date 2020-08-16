保華集團（0498）公布，公司秘書於8月11日接獲一名股東通知，提呈 Simon Gordon Littmann參與2020年股東週年大會參選增補董事。故此一項有關上述 Simon Gordon Littmann 競選董事之決議案將於2020年股東週年大會上獲提呈，公司將就此寄發一份補充代表委任表格予股東。公告未有提及提名Littmann股東身份。

據公告資料，Littmann為一家專營貴金屬、古董等貿易買賣的瑞士投資公司（Swiss Investors Corporation Limited）董事，以及兩家本地公司Beaforte Limited和BAMS Limited董事。此外，Littmann 曾於13年前出任前稱寶福的大中華國際（0021）董事。

保華主席劉高原一直被視為「殼王」陳國強的得力助手，多年來被指為陳打理保華系股份。不過早前，被視為保華系之一的南岸集團（0577，曾稱保華建業、十三集團等），亦有基金股東Global Allocation Fund要求司開股東特別大會，以罷免劉高原的董事職位。