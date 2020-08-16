財政司司長陳茂波發表網誌提到，過去兩輪的防疫抗疫基金及財政預算案的紓困措施，已令政府2020/21的預算赤字增加至近2,900億元，財政儲備將由今年三月底時的11,000多億降至8,000多億港元，尚未計及今年度政府的稅收和賣地收入肯定會減少的影響。

他指，目前第三波疫情未完，專家們估計冬季還可能出現另一波疫情。以近日新西蘭奧克蘭為例，在一段頗長時間「零確診」後又再次出現感染個案。即使有疫苗出現，亦非一年半載可以把問題解決。面對如此困難和極不確定的局面，政府需要在財政上審慎行事，在透過財政措施紓緩企業及市民壓力時，須確保公帑運用得宜，也要盡力避免財政儲備急速萎縮，令政府可持續有能力應付社會所需，以及維護本港的金融穩定。

陳茂波指，政府亦會著力提供具槓桿效益的措施，如金管局最近聯同「銀行業中小企貸款協調機制」，再次延長「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期90天。相關協調機制至今已推出四輪支援企業措施，除了「預先批核還息不還本」計劃，還有延長貸款還款期及貿易融資貸款額轉為現金透支額等。截至今年六月底，銀行業為支援企業客戶已經批出超過4.2萬宗相關申請，涉及金額超過5,000億港元。

談及經濟復蘇，陳茂波指，疫情受控才有條件恢復與內地以至其他地方的往還，經濟才能有力地恢復。但觀乎各國經驗，僅透過嚴厲的社交限制和個案追蹤，即使能抑制疫情蔓延，卻未必能中斷傳播鏈，期間卻會為已處於水深火熱的經濟增添下沉的壓力。要成功抗疫，重要前提係具備進行大規模檢測的能力和有足夠的隔離和治療設施，近期政府已加強為高風險群組進行檢測，下一步希望透過普及的自願檢測計劃，盡最大可能找出有病徵和沒病徵的感染者，並提供即時的隔離、治療和護理，中斷潛在傳播鏈，盡速讓市民恢復安全的出行與生活，從而最大程度恢復經濟的動力。