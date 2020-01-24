永利中期虧損39億 負債率逾100%
文章日期：2020年8月14日 22:40
永利澳門（1128）公布6月底止中期業績，期內業務受到新冠肺炎疫情影響，由盈轉虧，虧損高達39.18億元；經調整除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）亦由正轉負，虧損13.97億元，不派息。
該集團又指，期內的資本負債比率在過去半年增加10.9個百分點，達到105.4%。經營現金流亦由正數變負數，流出達14.46億元，主要與新冠肺炎疫情帶來的不利影響有關，其已暫時推遲資本開支計劃。
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