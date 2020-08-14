恒生綜合指數首納入多隻B股 有望獲北水買入
文章日期：2020年8月14日 23:12
恒指公司季檢，恒生綜合指數成份股亦有變動，成份股數目由476隻增加至485隻，當中納入多隻B股，包括康希諾（6185）、亞盛醫藥（6855）、康方生物（9926）、諾誠健華（9969）及沛嘉醫療（9996）等（見圖片名單）。
雖然上述B股獲納入恒生綜合指數，但納入綜指只是符合港股通投資條件之一，實際上需滬深交易所正式公布，才確定有哪些股份獲加入港股通的投資範圍內，故此北水能否投資有關B股尚待內地當局決定。
另外，近日因憧憬將成為北水新貴的九毛九（9992）、信達生物製藥（1801）及永升生活（1995）亦一如市場預期，獲納入恒生綜合指數。
不過，實際上32隻當中，有7隻獲納入中型股指數，其餘獲納入小型股指數的25隻股票，必需市值持續高於50億才有機會獲納入港股通。7隻納入中型股指數的包括康方生物、諾誠健華、沛嘉醫療、信達生物、康基醫療（9997）、百濟神州（6160）及鷹君（0041）。
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