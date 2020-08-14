恒指公司季檢，恒生綜合指數成份股亦有變動，成份股數目由476隻增加至485隻，當中納入多隻B股，包括康希諾（6185）、亞盛醫藥（6855）、康方生物（9926）、諾誠健華（9969）及沛嘉醫療（9996）等（見圖片名單）。

雖然上述B股獲納入恒生綜合指數，但納入綜指只是符合港股通投資條件之一，實際上需滬深交易所正式公布，才確定有哪些股份獲加入港股通的投資範圍內，故此北水能否投資有關B股尚待內地當局決定。

另外，近日因憧憬將成為北水新貴的九毛九（9992）、信達生物製藥（1801）及永升生活（1995）亦一如市場預期，獲納入恒生綜合指數。

不過，實際上32隻當中，有7隻獲納入中型股指數，其餘獲納入小型股指數的25隻股票，必需市值持續高於50億才有機會獲納入港股通。7隻納入中型股指數的包括康方生物、諾誠健華、沛嘉醫療、信達生物、康基醫療（9997）、百濟神州（6160）及鷹君（0041）。

其他報道

美上月零售銷售額增1.2% 遜預期

匯控佔恒指權重首次降至低於10%

恒指季檢：阿里小米藥明晉身藍籌 踢走信置旺旺神華 美團染藍夢碎

信和副主席黃永光: 疫情期間加強支援基層家庭

機管局：7月客運量大減98.6%至9.6萬人次

【專欄】為什麼香港製造是白中國製造是黑？

自動系統集團發盈喜 上半年純利增最多16倍

金朝陽料中期盈利大減93%

港府：疫情進展將影響第三季經濟表現

知名「黃店」渣哥一九九六銅鑼灣小食店 明年1月租約期滿後結業

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm