金沙中國（1928）公布6月底止中期業績，由盈轉虧，期內錄得虧損達55.5億元；經調整物業EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）亦轉蝕19億元。該集團建議不派中期息。該集團指，對近期旅遊政策變動的公告感到鼓舞，相信這代表澳門旅遊業邁向復甦的第一步。其22億美元的資本投資項目，包括澳門倫敦人及四季名薈均取得進展。

該集團在過去半年，資本負債比率大升26個百分點，推高至66.1%，這與期內經營收入大幅減少，加上受新冠肺炎疫情大流行而實施的旅遊限制，導致期內出現經營現金流出淨額有關。期內現金及現金等價物結餘減少至15.9億美元，過去半年共減少8.8億美元（68.2億港元）。債項淨額則在半年內大增78.79%，達到53.19億美元。

天下大亂 如何趁亂取勝? 視像投資研討會Webinar

全球疫情肆虐，中美地緣政治刮起風暴，天下大亂金價暴升，股巿位高勢危？從來有危便有機，亂局下既要懂得守，也可趁亂找到投資好機會！

講者：

香港奧國經濟學院院長 王弼、明報投資版資深主編陸振球

日期：2020年8月20日(星期四)

時間：下午1:00至2:00 (HKT)

方式：以視像會議軟件Zoom進行

優惠價：$300

報名網址：https://link.mingpao.com/64594.htm

其他報道

美上月零售銷售額增1.2% 遜預期

匯控佔恒指權重首次降至低於10%

恒指季檢：阿里小米藥明晉身藍籌 踢走信置旺旺神華 美團染藍夢碎

信和副主席黃永光: 疫情期間加強支援基層家庭

機管局：7月客運量大減98.6%至9.6萬人次

【專欄】為什麼香港製造是白中國製造是黑？

自動系統集團發盈喜 上半年純利增最多16倍

金朝陽料中期盈利大減93%

港府：疫情進展將影響第三季經濟表現

知名「黃店」渣哥一九九六銅鑼灣小食店 明年1月租約期滿後結業