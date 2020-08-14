物管股奧園健康（3662）公布，截至今年6月底止中期純利按年升23.5%至1.11億元人民幣（下同），每股基本盈利按年升8.7%至0.1529元，不派中期息。

集團中期收入按年升39.5%至5.47億元，當中物業管理服務分部收入按年43.4%至4.12億元，主要由於在管建築面積自2019年中期的1200萬平方米增至2020年中期的1610萬平方米。至於商業運營服務分部收入按年升28.9%至1.35億元。

中期毛利率按年升0.6個百分點至40.1%，主要由於物業管理服務的規模經濟效益，及疫情期間政府對員工社保及住房公積金的減免政策抵消成本上漲幅度，當中物業管理分部毛利率為39.7%，按年升2.5個百分點﹔商業運營服務分部毛利率按年跌4.6個百分點至41.5%。

奧園健康今日升1.17%，收報7.8元，為全日高位。

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