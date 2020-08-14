美國上月疫情惡化妨礙了經濟重啟的步伐，令零售業市道有所降溫。美國7月零售銷售額按月增長1.2%，較分析師預期低1.1個百分點，並較6月的8.4%增幅顯著回落。

消費者開支為美國經濟活動貢獻三分之二。6月零售銷售額激增，部分由於家具和家電銷售額大幅增長。但由於疫情在上月加劇，導致商業活動重啟再次放緩。不過撇除汽車銷售，7月零售銷售額增長1.9%，較預期高出0.7個百分點。電子產品及家電銷售額繼續大幅增加，按月增長兩成以上。至於飽受疫情打擊的酒吧及餐廳零售銷售額，上月僅按月增長5.7%。

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