恒指公布季檢結果，金融股權重下降，匯控（0005）權重由8.86%降至8.14%，不再是權重最大的成份股之一。

匯控佔恒指比重會隨股價波動，不過自恒指限制每隻成份股比重最多10%以來，在恒指季檢調整後皆會調至10%，是次則為季檢調整後的權重低於10%。

另外友邦（1299）權重亦由10.42%，降至9.96%，整體金融股權重由49.03%，降至45.47%。

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